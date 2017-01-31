ШКОЛА КОСМОЭНЕРГЕТИКИ ТАТЬЯНЫ КИ

Энергетическая диагностика, сеансы, консультации, тренинги, астрология – помогут вам стать гармоничным, здоровым, успешным человеком!
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Мастер классы и семинары
Проводится обучение COSMOKI методам оздоровления и помощи близким, повышения энергетического потенциала, омоложения, раскрытия и повышения творческих, интеллектуальных и сверхспособностей!
Профессиональное целительство
Подготовка профессиональных целителей – космоэнергетов. Авторские программы профессионального целительства. Принимаем на дальнейшее обучение космоэнергетов из других школ.
КОСМОЭНЕРГЕТИКА
Мощный трансформационный метод целительства и саморазвития.
Знания древних практик – доступные каждому.
Приглашаются желающие самостоятельно оздоровить и очистить свой организм, обрести гармонию, материальное благополучие, обустроить личную жизнь, помогать людям.
Профессиональная целительская практика
Энергетическая трансформация и детокс
Духовное развитие, личностный рост
Эмоциональное и физическое оздоровление
Реализация и жизнь в потоке!
Раскрытие сверхспособностей
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
Всего 30 минут практики в день приведут вас к мощной трансформации!
Не требуется никаких особых способностей!
Не религия, не гипноз, не нлп, не магия !
Освоить может каждый человек, независимо от возраста и вероисповедания.
Выбор за вами! Работать только с собой или профессионально с другими.
Это практика, это не теория: здесь нет шансов на провал!
Посвящение даст вам толчок, очищение и трансформацию
Посвящения по скайпу и на живых семинарах.
О ШКОЛЕ В ЦИФРАХ
Татьяна Ки – доктор РАЕН, психолог, Прогрессор космоэнергетики, целитель с 1996 г, автор многочисленных книг, руководитель Школы Космоэнергетики (Москва). Прошла обучение и инициации в Индии, Непале, Тибете.
Награждена
Почетным дипломом “За личный вклад в дело интеграции традиционной народной медицины и государственной системы здравоохранения РФ”,”За целительскую деятельность в традиционной (народной) медицине”, Лауреат национальной премии «Золотой Водолей», « за уникальные достижения, знаменующие творческий прорыв к новым рубежам эволюции человека»
лет успешной практики
учеников в разных странах
обучающих семинаров
проданных книг
часов коучинга
Книги Татьяны Ки
Список лучших книг по системе космоэнергетики.
Миссия школы
Помогать людям в обретении здоровья, направлять к раскрытию потенциала, духовной реализации и саморазвитию.
Вдохновлять на создание учениками своих центров для помощи людям.
Наши ценности
Каждый человек уникален, гениален и свободен. Максимальное раскрытие и реализация своих божественных качеств, помощь в этом другим - основа и смысл жизни.
Ключевая идея
Быть здоровым, гармоничным и реализованным может каждый человек. Мы помогаем раскрыть в каждом потенциал, целительский дар, реализовать его и нести людям. Системная, длительная практика приведет к результату и реализации.
Что за феномен COSMOKI и почему Вам есть смысл стать частью нашего сообщества? СOSMOKI - это крупнейший образовательный проект, где мы обучаем целительским практикам.
КОСМОЭНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Дистанционное обучение
МАСТЕР КЛАССЫ
Современная виртуальная реальность дает нам множество возможностей для того, чтобы использовать новейшие способы обучения. Вы можете пройти ОБУЧЕНИЕ КОСМОЭНЕРГЕТИКЕ ОНЛАЙН. Сеансы, частные консультации у Татьяны Ки, не выходя из своего дома, в удобное для Вас время и в удобном режиме.
УСЛУГИ
Вы можете получить помощь целителей не выходя из дома, принимать участие в сеансах и пройти энергетическую диагностику
Бесплатные продукты
Получи полезные материалы по целительству бесплатно
правила счастливых отношений
Знания и сила трансформационного
метода целительства для помощи людям
Международная школа
Центр под руководством Татьяны Ки действует с 1996 года. Обучение прошли тысячи людей, ученики Татьяны Ки успешно практикуют в Польше, Турции, Испании, Греции, Канаде, Америке, Германии, Украине, Молдове, России и др. странах.
Профессионализм
Большой опыт, в практике с 1996 года, обширный методический материал, семинары, вебинары, тренинги — системное обучение доступно для Вас!
Результат
Качественное обучение, обмен опытом и силой, постоянное сопровождение и консультации — залог успеха в практике!
ВИДЕО ПО КОСМОЭНЕРГЕТИКЕ
Для Вас программы на ТВ о методе, видео про обучение космоэнергетике, отзывы практикующих космоэнергетику и т.д.
Наши ближайшие события
Не пропустите важное событие в своей жизни, в своем городе. Расписание семинаров, город, регистрация.
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