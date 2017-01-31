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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
ШКОЛА КОСМОЭНЕРГЕТИКИ ТАТЬЯНЫ КИ

Помощь в космоэнергетике

Энергетическая диагностика, сеансы, консультации, тренинги, астрология – помогут вам стать гармоничным, здоровым, успешным человеком!

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Мастер классы и семинары

Проводится обучение COSMOKI методам оздоровления и помощи близким, повышения энергетического потенциала, омоложения, раскрытия и повышения творческих, интеллектуальных и сверхспособностей!

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Профессиональное целительство

Подготовка профессиональных целителей – космоэнергетов. Авторские программы профессионального целительства. Принимаем на дальнейшее обучение космоэнергетов из других школ.

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КОСМОЭНЕРГЕТИКА

Мощный трансформационный метод целительства и саморазвития.
Знания древних практик – доступные каждому.

Приглашаются желающие самостоятельно оздоровить и очистить свой организм, обрести гармонию, материальное благополучие, обустроить личную жизнь, помогать людям.

Профессиональная целительская практика

Энергетическая трансформация и детокс

Духовное развитие, личностный рост

Эмоциональное и физическое оздоровление

Реализация и жизнь в потоке!

Раскрытие сверхспособностей

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

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Всего 30 минут практики в день приведут вас к мощной трансформации!

Не требуется никаких особых способностей!

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Не религия, не гипноз, не нлп, не магия !

Освоить может каждый человек, независимо от возраста и вероисповедания.

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Выбор за вами! Работать только с собой или профессионально с другими.

Это практика, это не теория: здесь нет шансов на провал!

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Посвящение даст вам толчок, очищение и трансформацию

Посвящения по скайпу и на живых семинарах.

О ШКОЛЕ В ЦИФРАХ

Татьяна Ки – доктор РАЕН, психолог, Прогрессор космоэнергетики, целитель с 1996 г, автор многочисленных книг, руководитель Школы Космоэнергетики (Москва). Прошла обучение и инициации в Индии, Непале, Тибете.

Награждена

Почетным дипломом “За личный вклад в дело интеграции традиционной народной медицины и государственной системы здравоохранения РФ”,”За целительскую деятельность в традиционной (народной) медицине”, Лауреат национальной премии «Золотой Водолей», « за уникальные достижения, знаменующие творческий прорыв к новым рубежам эволюции человека»

25+
лет успешной практики
10000+
учеников в разных странах
400+
обучающих семинаров
60000+
проданных книг
6800+
часов коучинга
Татьяна Ки

Книги Татьяны Ки

Список лучших книг по системе космоэнергетики.

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Миссия школы

Помогать людям в обретении здоровья, направлять к раскрытию потенциала, духовной реализации и саморазвитию.

Вдохновлять на создание учениками своих центров для помощи людям.

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Наши ценности

Каждый человек уникален, гениален и свободен. Максимальное раскрытие и реализация своих божественных качеств, помощь в этом другим - основа и смысл жизни.

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Ключевая идея

Быть здоровым, гармоничным и реализованным может каждый человек. Мы помогаем раскрыть в каждом потенциал, целительский дар, реализовать его и нести людям. Системная, длительная практика приведет к результату и реализации.

Что за феномен COSMOKI и почему Вам есть смысл стать частью нашего сообщества? СOSMOKI - это крупнейший образовательный проект, где мы обучаем целительским практикам.

КОСМОЭНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН

Дистанционное обучение
МАСТЕР КЛАССЫ

Современная виртуальная реальность дает нам множество возможностей для того, чтобы использовать новейшие способы обучения. Вы можете пройти ОБУЧЕНИЕ КОСМОЭНЕРГЕТИКЕ ОНЛАЙН. Сеансы, частные консультации у Татьяны Ки, не выходя из своего дома, в удобное для Вас время и в удобном режиме.

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Космоэнергетика Мастер-классы >
Цикл «Основы Успеха». Модуль 1. Интенсив «Хочу внутреннего Союзника!»
20,000₽
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Цикл «Основы Успеха». Модуль 1. Интенсив «Хочу внутреннего Союзника!»
Цикл «Основы Успеха». Модуль 1. Интенсив «Хочу внутреннего Союзника!» «Внутреннее состояние – главная энергия бытия. Ради неё всё делается!» Техник...
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20,000₽
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Космоэнергетика Мастер-классы >
Цикл «Основы Успеха». Модуль 2 Интенсив «Хочу успешного общения!»
20,000₽
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Цикл «Основы Успеха». Модуль 2 Интенсив «Хочу успешного общения!»
  Цикл «Основы Успеха». Модуль 2. Интенсив «Хочу успешного общения!» «Умение общаться – основа успеха!» Этот Мастер-Класс откроет вам ключи к ...
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20,000₽
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Космоэнергетика Мастер-классы >
Цикл «Основы Успеха». Модуль 3 Интенсив «Хочу здоровых границ!»
20,000₽
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Цикл «Основы Успеха». Модуль 3 Интенсив «Хочу здоровых границ!»
Цикл «Основы Успеха». Модуль 3. Интенсив «Хочу здоровых границ!» «Здоровые границы – фундамент целостности и ресурсного состояния!» Этот Мастер-Кла...
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20,000₽
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Космоэнергетика Мастер-классы >
Адам и Ева. Сексуальность в паре
36 часов
36,000₽
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Адам и Ева. Сексуальность в паре
Курс психологических лекций ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ Преподаватель— практикующий психотерапевт, сертифицированный тренинг-аналитик, члены ЕКПП. Он пом...
начинающий
36 часов
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36,000₽
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Космоэнергетика Мастер-классы >
Мастер-класс “Исцели себя сам”
1 месяц
15,000₽
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Мастер-класс “Исцели себя сам”
Посвящение в 1 канал. Освоите целительскую практику для оздоровления, саморазвития и помощи себе. МАСТЕР-КЛАСС «ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ» Мощный трансформац...
начинающий
61 Лекции
1 месяц
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15,000₽
Здоровье Души и Тела Исцели Себя Сам
Космоэнергетика Мастер-классы >
Мастер-класс “Базовые техники”
5
5
24,000₽
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Мастер-класс “Базовые техники”
5
5 (21)
Обучение и Посвящение в 3 канала. Освоите базовую целительскую практику для оздоровления, саморазвития и помощи людям. Для желающих практиковать с ...
146 Лекции
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24,000₽
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Программа "Профессиональное целительство" >
Мастер-класс «Космоэнергет Мастер»
3 месяца
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Цена по запросу
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Мастер-класс «Космоэнергет Мастер»
Для кого: на обучение принимаются космоэнергеты, прошедшие базовое обучение и посвящения в каналы, в том числе выборочно. Темы теоретической части ...
продвинутый
27 Лекции
3 месяца
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Цена по запросу
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Программа "Профессиональное целительство" >
Мастер-класс “Эгрегорный зороастризм”
3 месяца
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Цена по запросу
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Мастер-класс “Эгрегорный зороастризм”
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ Для кого: на обучение принимаются космоэнергеты на уровне «Мастер» Темы теоретической части Специфика работы, методы и принципы. Сп...
продвинутый
25 Лекции
3 месяца
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Цена по запросу
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Программа "Профессиональное целительство" >
Мастер-класс “Практика ИНЬ+ЯН”
5
5
Главная
Цена по запросу
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Мастер-класс “Практика ИНЬ+ЯН”
5
5 (1)
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ Для кого: на обучение принимаются космоэнергеты на уровне «Мастер» Темы теоретической части Причины блокировки энергий любви. Постр...
продвинутый
11 Лекции
1 месяц
Предварительный просмотр курса
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Цена по запросу
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Программа "Профессиональное целительство" >
Практика “Материальное благополучие”
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Цена по запросу
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Практика “Материальное благополучие”
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ Для кого: на обучение принимаются космоэнергеты на уровне «Мастер» Темы теоретической части Причины блокировки активной энергии — и...
10 Лекции
Предварительный просмотр курса
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Цена по запросу
Buddha statue and blue sky, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
Программа "Профессиональное целительство" >
Мастер-класс “Магистр 1 уровня”
2 месяца
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Цена по запросу
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Мастер-класс “Магистр 1 уровня”
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ Для кого: на обучение принимаются космоэнергеты на уровне «Мастер» Темы теоретической части Энергоинформационная безопасность, защи...
продвинутый
29 Лекции
2 месяца
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Цена по запросу
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Программа "Профессиональное целительство" >
Мастер-класс “Магистр 2 уровня”
2 месяца
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Цена по запросу
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Мастер-класс “Магистр 2 уровня”
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ Для кого: на обучение принимаются космоэнергеты, прошедшие обучение 5 ступени «Магистр 1 уровня» Темы теоретической части Специфика...
продвинутый
24 Лекции
2 месяца
Предварительный просмотр курса
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Цена по запросу
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УСЛУГИ

Вы можете получить помощь целителей не выходя из дома, принимать участие в сеансах и пройти энергетическую диагностику

1.000
Продление программы месяц
 
0
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3.000
Продление программы полгода
 
0
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3.500
Продление курса год
 
0
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6.000
Продление программы год
 
0
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2.000
Продление курса на 6 месяцев
 
0
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3.500
Групповые сеансы на материальное благополучие
Групповой гармонизирующий сеанс
 
0
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3.500
Групповые сеансы на материальное благополучие
Групповой сеанс на развитие сверхспособноестей
 
0
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3.500
Групповой сеанс на снятие магических и родовых программ
Групповой сеанс на снятие магических и родовых программ
 
0
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5.600
Индивидуальные сеансы на снятие магических и родовых программ
Индивидуальные сеансы на снятие магических и родовых программ
 
0
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5.600
Индивидуальный сеанс на материальное благополучие
Индивидуальный сеанс на материальное благополучие
 
0
Показать еще
3.500
Групповые сеансы на материальное благополучие
Групповые сеансы на материальное благополучие
 
0
Показать еще
3.500
Групповой сеанс «Инь+Ян»
Групповой сеанс «Инь+Ян»
 
0
Показать еще
5.600
Индивидуальный очистительно-оздоровительный сеанс
Индивидуальный очистительно-оздоровительный сеанс
 
0
Показать еще
4.000
Личная консультация
Личная консультация
 
0
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30.000
Курс 10 Очистительно-оздоровительных сеансов (не для студентов)
Курс 10 Очистительно-оздоровительных сеансов (не для студентов)
 
0
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10.000
Нумерология, Таро
Нумерология, Таро
 
0
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8.000
Энергетическая диагностика, исцеляющие сеансы, тренинги, астрология
Энергетическая диагностика
 
0
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2.000
Cеанс по фотографии
Cеанс по фотографии
 
0
Показать еще
8.000
Детский гороскоп
Детский гороскоп
 
0
Показать еще
6.400
Предсказательный гороскоп на год
Ответ на интересующий вопрос
 
0
Показать еще
8.000
Предсказательный гороскоп на год
Гороскоп совместимости
 
0
Показать еще
8.000
Предсказательный гороскоп на год
Предсказательный гороскоп на год
 
0
Показать еще
8.000
Предсказательный гороскоп на год
Личный гороскоп (натальная карта)
 
0
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4.000
Онлайн тренинг «Цветок женской сексуальности»
Онлайн тренинг «Цветок женской сексуальности»
 
0
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25.000
Курс 10 групповых очистительно-оздоровительных сеансов (Для учеников школы)
Курс 10 групповых очистительно-оздоровительных сеансов (Для учеников школы)
 
0
Показать еще
5.600
ЭКСПЕРТ СЕМИНАРЫ
Индивидуальный сеанс на развитие сверхспособностей
 
0
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5.600
Индивидуальный гармонизирующий сеанс
Индивидуальный гармонизирующий сеанс
 
0
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50.000
Курс 10 индивидуальных сеансов у специалистов школы
Курс 10 индивидуальных сеансов у специалистов школы
 
0
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3.000
Групповые очистительно-оздоровительные сеансы (для учеников)
Групповые очистительно-оздоровительные сеансы (для учеников)
 
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10.000
Cеанс по фотографии
Индивидуальный очистительно-оздоровительный сеанс. Сеанс проводят Татьяна Ки
 
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Знания и сила трансформационного
метода целительства для помощи людям

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Международная школа

Центр под руководством Татьяны Ки действует с 1996 года. Обучение прошли тысячи людей, ученики Татьяны Ки успешно практикуют в Польше, Турции, Испании, Греции, Канаде, Америке, Германии, Украине, Молдове, России и др. странах.

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Профессионализм

Большой опыт, в практике с 1996 года, обширный методический материал, семинары, вебинары, тренинги — системное обучение доступно для Вас!

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Результат

Качественное обучение, обмен опытом и силой, постоянное сопровождение и консультации — залог успеха в практике!

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